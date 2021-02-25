Анадырь, , 04:10 — REGNUM В Чукотском автономном округе за минувшие сутки выдано всего три положительных теста на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Стопкоронавирус.рф.

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На утро 25 февраля в округе зарегистрировано 686 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 636 человек, скончались — четверо.

Получают лечение 46 жителей Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1257 жителей. Первый компонент вакцины «Спутник V» поставил 2581 человек.