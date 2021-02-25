Берлин, , 03:49 — REGNUM Правительство Германии не комментирует выход компаний из проекта «Северный поток — 2», заявил 24 февраля журналистам глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Решения всегда остаются за предприятиями», — сказал он.

Вместе с тем, напомнил Зайберт, в Берлине отвергают экстерриториальные санкции и признают важным сохранение транзита газа в Евросоюз по территории Украины.

«Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна», — объяснил представитель правительства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока — 2», опасаясь давления со стороны Соединённых Штатов.

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