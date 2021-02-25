Прага, , 03:50 — REGNUM Правительство Чехии на прошедшем вечером 24 февраля внеочередном заседании решило просить парламент до 31 марта продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), действующий в стране из-за эпидемии COVID-19. Об этом первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек сообщил журналистам по итогам заседания.

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Режим ЧС был введён в Чехии с 5 октября 2020 года. Срок его действия в настоящее время завершается 28 февраля. По мнению правительства, продлении срока действия режима ЧС необходимо в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

«Правительство обратится в нижнюю палату парламента с просьбой продлить в республике до 31 марта режим ЧС», — сказал Гамачек.

На внеочередном заседании правительства, которое намечено на 18:00 25 февраля, будет рассматриваться вопрос об очередном ужесточении в стране социальных ограничений.

Напомним, что к настоящему времени коронавирус был выявлен у 1 184 352 граждан (из 10,46 млн населения). Умерли в стране 19 682 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что стране грозит тотальная катастрофа в связи с чрезвычайно серьёзной эпидемической ситуацией.

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