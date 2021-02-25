Ставрополь, , 03:47 — REGNUM В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск, адресованный ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А». Исковое заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает ООО «Опт-строй», которое обратилось с иском 24 февраля 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 15 328 490,54 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в апреле 2002 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года была на уровне 100 человек. Директор — Евгений Шабанов. Владельцы — Ислам и Хасан Эстамировы. В активе завода 100% доли в ООО «Рокадовские минеральные воды». Последнее учреждено для управления недвижимостью в 2004 году. Уставный капитал этого актива превышает 940 млн рублей.