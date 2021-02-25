Анадырь, , 03:42 — REGNUM На Чукотке полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1257 жителей. Первый компонент вакцины «Спутник V» поставил 2581 человек.

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Наибольшую активность проявляют жители Анадыря, Билибино и Певека.

«В Беринговском привили 100 человек — это 36,3% от плана. Также вакцинация идёт в Угольных Копях и Усть-Белой. В ближайшее время начнётся в Алькатвааме и Снежном — туда накануне доставили 70 и 50 доз вакцины соответственно. Вскоре «Спутник V» планируют отправить в остальные сёла Анадырского района», — сообщили ИА «Чукотка» в окружной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, против России ведётся активная информационная кампания, доходящая до создания анекдотических теорий заговора, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.