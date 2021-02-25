Новосибирск, , 03:41 — REGNUM Заельцовский районный суд Новосибирска оставил без изменений постановление по делу об административном правонарушении в отношении похоронного дома «Некрополь». Ранее учреждение было признано виновным по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». «Некрополь» был оштрафован на 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере 1 208 500 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Решение вступило в законную силу в день его принятия», — уточнили в суде.

Речь идёт о деле, связанном с «дачей взятки» (291 УК РФ) заведующему патологоанатомическим отделением первой городской больницы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что под стражу отправлен директор «Ритуального хозяйства» Новосибирска, которого подозревают в «даче взятки» (291 УК РФ) заведующему патологоанатомическим отделением первой городской больницы. В отношении самого патологоанатома возбуждено уголовное дело за получение взятки. Под домашний арест также была отправлена менеджер «Некрополя», ей было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки».