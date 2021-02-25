Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Присягу нового министра сельского хозяйства США Тома Вилсака в онлайн-режиме приняла американский вице-президент Камала Харрис. Об этом 24 февраля сообщило агентство UPI.

Отмечается, что до этого, такие церемонии проводились очно. Ранее решение о выдвижении Вилсака на указанный пост одобрил Сенат Конгресса США. За его кандидатуру проголосовали 92 сенатора, а семеро — а высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд в качестве нового посла Вашингтона в ООН.

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