Москва, 25 февраля, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял к производству многомиллиардный иск банка «Траст», который потребовал с АО «Открытие Холдинг» выплаты почти 35 млрд рублей. Претензии подконтрольного Центробанку России «Траста» судья Нечипоренко рассмотрит 16 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Траст»

В деле речь идёт «о взыскании задолженности по договору займа» от 2015 года, которая составляет 28 млрд рублей, а также процентах «за пользование суммой займа за период с 01.04.2018 г. по 30.12.2020 г. в размере 4 628 865 199,55 рубля», процентах за пользование суммой «займа за период с 31.01.2021 г. и до момента фактического исполнения обязательства, исходя из ставки 6,01% годовых», а также нескольких неустойках — «за неисполнение обязательства по уплате процентов за период с 30.06.2018 г. по 30.12.2020 г. в размере 2 119 795 497,58 рубля» и «неисполнение обязательства по уплате процентов за период с 31.01.2021 г. и по день фактического исполнения обязательства, исходя из ставки 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства».

«Траст» выступает одним из крупнейших кредиторов компании в банкротном деле.

Напомним, 4 марта также планируется начать рассмотрение другого крупного иска, который был подан «Трастом». В деле на свыше 306 млрд рублей ответчиками выступают экс-руководители санированного «Рост банка». Его санатором выступал «Бинбанк».

Помимо этого, само АО «Открытие холдинг» судится с кипрской фирмой «Открытие инвестментс сайпрус лимитед», которую ранее связывали с обществом. Речь идёт о претензиях на 437 млрд рублей.