Дело на 35 млрд рублей: назначена дата заседания по иску банка «Траст»
Москва, 25 февраля, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял к производству многомиллиардный иск банка «Траст», который потребовал с АО «Открытие Холдинг» выплаты почти 35 млрд рублей. Претензии подконтрольного Центробанку России «Траста» судья Нечипоренко рассмотрит 16 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
В деле речь идёт «о взыскании задолженности по договору займа» от 2015 года, которая составляет 28 млрд рублей, а также процентах «за пользование суммой займа за период
«Траст» выступает одним из крупнейших кредиторов компании в банкротном деле.
Напомним, 4 марта также планируется начать рассмотрение другого крупного иска, который был подан «Трастом». В деле на свыше 306 млрд рублей ответчиками выступают экс-руководители санированного «Рост банка». Его санатором выступал «Бинбанк».
Помимо этого, само АО «Открытие холдинг» судится с кипрской фирмой «Открытие инвестментс сайпрус лимитед», которую ранее связывали с обществом. Речь идёт о претензиях на 437 млрд рублей.