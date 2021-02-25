Джакарта, , 03:29 — REGNUM Пять человек стали жертвами схода оползня в районе золотодобывающей шахты в провинции Сулавеси в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, тела погибших уже смогли извлечь из-под завалов. Еще 70 человек числятся пропавшими без вести, ведется поисково-спасательная операция. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля сход оползня произошел в провинции Восточная Ява в Индонезии. В результате стихийного бедствия погибли пятеро детей. Еще один из подростков пострадал.

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