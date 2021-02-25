Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Президент США Джо Байден 24 февраля отменил указ бывшего президента Дональда Трампа, который с 22 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса ограничил для ряда категорий иностранных граждан въезд на американскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Как следует из документа, приостановление въезда от 22 апреля 2020 года для иммигрантов, которые представляют риск для рынка труда в США в ходе экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса, «не отвечает интересам США. Наоборот, это вредит США».

«Соответствующие решения отменяются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 22 февраля подписал указ о приостановке иммиграции в США в связи с недостатком рабочих мест.

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