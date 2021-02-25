Лиссабон, , 03:24 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза предложил парламенту страны продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба португальского лидера.

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«К сожалению, ситуация с пандемией COVID-19 продолжает усугубляться», — заявил ди Соза.

Он призвал не снимать ограничения по коронавирусной инфекции, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка до такого уровня, с которым будет способна справиться национальная система здравоохранения. По мнению президента Португалии, отмена режима ЧС должна произойти только тогда, когда большая часть населения будет привита.

Ди Соза добавил, что принятые в Португалии меры по борьбе с COVID-19 позволили добиться некоторого успеха и снизить заболеваемость. Однако показатели по средней заболеваемости в стране, по его мнению, остаются по-прежнему высокими.