Анадырь, , 03:13 — REGNUM Новый резидент ТОР «Чукотка» намерен открыть на территории промпарка «Анадырь» рыбоперерабатывающее производство мощностью пять тонн в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Проектом предусмотрено строительство рыбоперерабатывающего цеха и производство рыбной продукции на земельном участке площадью 600 кв. метров.

Первый выпуск продукции намечен на третий квартал 2024 года. По итогам реализации инвестиционного проекта резидент на создаст три рабочих места, потом производство увеличится.

Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (АО «КРДВ») подписано на 20 лет. В ТОР «Чукотка» уже 55 резидентов. Они готовы вложить в предприятия 36,7 млрд рублей и создать 3745 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, низкие объёмы добычи сайры привели к увеличению цены на неё в торговых сетях Приморья. Сейчас рыбные консервы делают из импортного сырья.