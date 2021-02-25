Тюмень, , 03:12 — REGNUM Учёные из Тюменского индустриального университета (ТИУ) стремятся создать двигатели и строительные инструменты, которые не будут ломаться. Об этом сообщает телекомпания «Тюменское время».

Чтобы достичь цели, учёные используют алюминий и царскую водку, которая не является алкогольным напитком — это сильно травящее средство, в состав которого входит серная, азотная и соляная кислота.

На двигателях и инструментах будет выращиваться слой высокопрочного алюминия в два миллиметра. Благодаря этому машина прослужит в несколько раз дольше.

В выращивании высокопрочного алюминия на поверхности участвуют ультразвук, вибрации, игольчатый катод и озон. Отмечается, что данный метод не имеет аналогов в мире. Тюменские учёные уже получили на него патент. Следующий шаг — патент на высокопрочный материал из алюминия.

На данный момент к уникальному материалу присматриваются компании по сервисному ремонту автомобилей. Причём с опасением, что ремонтники могут остаться в будущем без работы.