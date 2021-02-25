Благовещенск, , 03:11 — REGNUM Арбитраж Амурской области получил два финансовых иска к ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск». Обе многомиллионные претензии поступили от одной и той же авиакомпании, передаёт ИА REGNUM.

Оба иска от АО «Авиакомпания «Аврора» поданы в начале февраля 2021 года. Дела приняла судья Иванова.

29 марта будут рассмотрены обе претензии — «о взыскании 10 908 761,65 руб. процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации» и «о взыскании 10 931 341,52 руб. процентов за пользование чужими денежными средствам».

Напомним, авиакомпания «Аврора» образована в ноябре 2013 года. Ранее она входила в группу «Аэрофлот», но в конце декабря 2020 года пакет акций был продан.