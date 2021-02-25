Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Заявка на регистрацию вакцины от COVID-19, созданной американской фармкомпанией Novavax, может быть подана властям США во втором квартале 2021 года. Об этом 24 февраля заявил руководитель направления разработок и исследований организации Грегори Гленн в интервью газете The Washington Post.

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Речь идет о регистрации препарата по ускоренной процедуре в рамках режима чрезвычайной ситуации. По словам Гленна, это произойдет сразу же после проведения испытаний.

Он отметил, что несколько дней назад Novavax завершила набор 30 тысяч человек для начала нового этапа проверки препарата в США и Мексике. Представитель компании отметил, что его организация также приступила к созданию вакцины против COVID-19, вызываемого штаммом коронавируса из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля американский президент Джо Байден заявил, что его обещание привить от COVID-19 100 млн жителей США за первые 100 дней его президентства будет перевыполнено.

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