Благовещенск, , 03:04 — REGNUM В Приамурье после резкого снижения выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом (23 января — 119, 23 февраля — 47) наблюдается незначительное увеличение числа новых носителей SARS-CoV-2. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 49 человек (за 22 февраля — у 45), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Суточный темп прироста составил 0,2%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса большинство болеют ОРВИ — 41 человек (84%). У восьми пациентов на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 20 833 случая заражения коронавирусом. Проведено более 785 тыс. тестов.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа от COVID-19 в области скончались ещё два пациента (днём ранее — один). За всё время жертвами коронавируса стали 168 жителей Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гондураса разрешили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 24 февраля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).