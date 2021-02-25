Вашингтон, , 03:05 — REGNUM США и Канада в период между 15 марта и 1 апреля проведут первый раунд диалога высокого уровня по вопросам изменения климата. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По информации американского внешнеполитического ведомства, о запуске «климатической» инициативы президент США Джо Байден объявил 24 февраля, после проведения онлайн-встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В рамках диалога стороны планируют к 2050 году достигнуть нулевых выбросов в атмосферу.

Отмечается, что раз в полгода будут проводиться заседания сторон на уровне сопредседателей. Рабочие встречи «планируется организовывать по мере необходимости».

Сопредседателем со стороны США является бывший госсекретарь Джон Керри, в настоящее время являющийся спецпосланником президента по климату. Канаду представляет министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Джонатан Уилкинсон.

«Первое заседание состоится в период между 15 марта и 1 апреля, второе заседание планируется в начале сентября», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Великобритании в Джакарте призывает молодых индонезийцев принять особые меры по борьбе с изменением климата.

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