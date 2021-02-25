Каракас, , 02:46 — REGNUM Венесуэльские власти прекращают диалог с ЕС до тех пор, пока Евросоюз не отменит политику санкций в отношении Венесуэлы, Об этом заявил президент республики Николас Мадуро 24 февраля в ходе своего выступления по государственному телевидению.

Глава государства напомнил, что санкции ЕС, действующие в отношении армии, судебной системы и участвовавшей в выборах оппозиции, являются вмешательством во внутренние дела страны. При этом Мадуро отметил, что венесуэльские власти ранее пытались выстроить с Евросоюзом партнерские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля ЕС ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, включив в свой черный список еще 18 официальных лиц страны, в том числе ряд представителей руководства Национального избирательного совета, а также несколько членов Национальной ассамблеи республики и судей.

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