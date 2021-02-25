Пекин, , 02:43 — REGNUM Объем грузовых железнодорожных перевозок за время прошедших недельных новогодних праздников в Китае достиг рекордной отметки, сообщает агентство Синьхуа.

За праздники, которые длились с 11 по 17 февраля железные дороги перевезли 77,99 млн тонн грузов, что на 23,7% больше, чем за аналогичный праздничный период 2020 года, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Объем грузовых железнодорожных перевозок является важным индикатором экономической активности. Сектор обеспечил примерно 23,33 млн пассажирских перевозок за эти новогодние праздники.

Показатель был на 60,8% меньше, чем в 2019 году, но на 3% больше, чем за Праздник весны 2020 года. Это стало результатом эпидемии нового коронавируса в стране.