Шицзячжуан, Китай, , 02:37 — REGNUM Ведущий китайский производитель железа и стали, провинция Хэбэй, добилась значительного прогресса в сокращении перепроизводства в рамках идущей кампании промышленной модернизации, сообщает агентство Синьхуа.

С 2016 по 2020 годы провинция Хэбэй сократила производственные мощности сырой стали на более чем 82 млн тонн, говорится в докладе, представленном на ежегодной сессии провинциального законодательного органа, которая стартовала 19 февраля.

За указанный период провинция также увеличила количество высокотехнологических предприятий национального уровня почти пятикратно — с 1628 до 9400. Провинция переводит свою энергетику и промышленность с угля и стали на новые виды высокотехнологических отраслей.

В ближайшие пять лет провинция планирует увеличить усилия развития инноваций, создав почти 100 крупных технологических фирм глобального уровня конкурентоспособности, говорится в докладе.