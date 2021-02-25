Хельсинки, , 02:49 — REGNUM В Финляндии 25 февраля планируется вновь объявить чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны вечером 24 февраля сообщает телекомпания Yle.

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По её данным, в рамках такой меры власти усилят ограничения на работу ресторанов, что, как ожидается, поможет уменьшить число заражений и предотвратить перегрузку системы здравоохранения.

Напомним, что в первую волну коронавируса, весной 2020 года, в стране уже объявлялось чрезвычайное положение. В его рамках еда в заведениях общественного питания отпускалась только на вынос. В настоящее время в Финляндии рестораны работают по сокращённому графику.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии ещё на месяц продлили запрет на пересечение границ страны иностранными туристами, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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