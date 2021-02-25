Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Президент США Джо Байден подтвердил, что изучал доклад спецслужб по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Да, я с ним ознакомился», — заявил он.

Также Байден заявил, что намерен обсудить этот вопрос с королем Саудовской Аравии. Однако сроки переговоров американский президент назвать затруднился.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в скором времени будет опубликован доклад об убийстве Хашогги. Она уточнила, что обнародована будет лишь рассекреченная часть отчета.