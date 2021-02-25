Амман, , 02:28 — REGNUM Режим комендантского часа с 22:00 до 06:00 начнет действовать в Иордании с 25 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на распоряжение иорданского премьер-министра Бишера аль-Хасауны.

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Кроме того, для граждан и организаций, нарушающих санитарные правила, увеличен размер штрафа. Так, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму свыше $4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Иордании стартовала массовая вакцинация против COVID-19.

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