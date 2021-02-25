Пекин, , 02:27 — REGNUM В Китае наблюдался рост количества международных грузовых рейсов во время празднования Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

Сектор гражданской авиации Китая обслужил в общей сложности 2553 международных грузовых рейсов за время праздников с 11 по 17 февраля, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

Данное количество оказалось на 212,48% больше относительно новогодних праздников в Китае 2020 года и на 258,57% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Примечательно, что пит поездок в Китае выпал на 17 февраля. В это время сектор обеспечил 302 международных грузовых рейса, что на 221,28% больше в годовом исчислении.