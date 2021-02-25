Харбин, Китай, , 02:16 — REGNUM Главная производственная база зерновых Китая провинция Хэйлунцзян планирует сохранить годовой объем производства зерна выше 75 млн тонн в этом году, а площади посадки зерновых на уровне около 14,46 млн га, сообщает агентство Синьхуа.

Хэйлунцзян планирует прирастить еще 673 тыс. га высококачественных фермерских земель в этом году, говорится в докладе, опубликованной на ежегодной сессии законодательного органа региона, которая открылась 19 февраля.

Северо-восточная провинция собрала в прошлом году рекордный урожай, несмотря на эпидемию нового коронавируса и тайфуны. Сбор урожая составил 75,4 млн тонн.

Провинция Хэйлунцзян является крупнейшим производством зерна в Китае и играет важную роль обеспечении продуктовой безопасности страны, устойчивом снабжении населения продуктами питания высокого качества.