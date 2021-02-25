Тобольский район, Тюменская область, , 02:16 — REGNUM В Тюменской области с признаками гаффской болезни госпитализировали жителя села Ачиры Тобольского района в областную больницу № 3. Об этом сообщает районная администрация.

Ранее с подозрением на гаффскую болезнь были госпитализированы два жителя деревни Ишменёво Тобольского района. Диагноз подтвердился, один из них скончался, состояние второго пациента стабильное. Ишменёво расположено в 22 км от деревни Ачиры.

Напомним, источником гаффской болезни является рыба из местных озёр. В октябре 2019 года десять жителей деревни Ачиры заболели редкой гаффской болезнью. Летальных исходов удалось избежать.

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