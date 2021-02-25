Белград, , 02:17 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич выступила 24 февраля по видео-связи с представителями немецких компаний из Совета по экономике Германии и обсудила укрепление экономического сотрудничества путем дальнейшего улучшения бизнес-среды для немецких фирм, работающих в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Брнабич отметила, что благодаря проведенным реформам, особенно в области верховенства права, цифровизации, реформам образования и экономики, Сербия стала надежным партнером для немецких компаний, которых становится всё больше в этой стране.

Она добавила, что Германия в течение многих лет является одним из ведущих экономических партнеров Сербии, отметив, что правительство Сербии будет продолжать работать над созданием благоприятного делового климата для привлечения новых немецких инвесторов.

Представители немецких компаний подчеркнули, что сотрудничество с Сербией очень благотворное и дает отличные результаты, указав, что благодаря деятельности немецких фирм в Сербии было создано 68 000 новых рабочих мест.