Красноярск, , 02:15 — REGNUM В четверг, 25 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 25 на 26 февраля ожидается до −20… −18 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-восточного (с переходом на северо-западный) ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В пятницу, 26 февраля, в Красноярске до −18… −14 °C днём и −24… −19 °C ночью, облачно, небольшой снег.

В субботу, 27 февраля, в Красноярске ожидается до −19… −17 °C днём. Ночью — до −24… −20 °C. Без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 февраля в центральных районах Красноярского края на севере и востоке морозная погода, температура воздуха ночью −35… −30 °C, местами до −40… −38 °C. Днём на западе порывы западного ветра 15−18 м/с, в южных районах местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днём в горах местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе прошло первое совещание по подготовке регионов к предстоящему весеннему половодью и паводкоопасному периоду.

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