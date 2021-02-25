Бразилиа, , 02:13 — REGNUM Общее число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии возросло за сутки на 66 588 и составило 10 324 463. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Также за 24 часа на бразильской территории зарегистрировали 1428 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине умерли 249 957 человек. Еще 9 281 018 пациентам удалось излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля около 38 школ бразильского города Рио-де-Жанейро начали принимать учащихся после периода карантина из-за коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильские школьники возвращаются к занятиям в Рио-де-Жанейро