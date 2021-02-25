Подгорица, , 02:16 — REGNUM О твердой приверженности правительства Черногории стать следующим членом ЕС заявил 24 февраля премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, который принял недавно назначенного посла Канады Джайлса Нормана. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич отметил, что сотрудничество между двумя странами очень прочное, и выразил надежду, что во время дипломатической службы Нормана отношения Канады и Черногории будут еще больше укрепляться.

Он ознакомил послом Канады с ситуацией в системе здравоохранения Черногории, подчеркнув, что правительство совместно с союзниками и партнерами целенаправленно и ответственно работает над предотвращением распространения COVID-19, сохранением здоровья граждан и планированием совместного социально-экономического восстановления, а также над подготовкой плана имунизации населения на следующий период. Председатель правительства Черногории поблагодарил павительство Канады за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса в размере 250 000 долларов США.