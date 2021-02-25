Пекин, , 02:03 — REGNUM Национальный музей Китая сообщил, что выставит на обозрение образцы лунного грунта, привезенный на Землю лунным зондом «Чанъэ-5», сообщает агентство Синьхуа.

Образцы прибыли в музей 22 февраля в рамках подготовки выставки, сообщили в администрации музей. Образцы хранятся в специальном надежном контейнере, сделанный из искусственных кристаллов.

Контейнер выполнен в форме традиционного китайского бронзового сосуда зуна. Он имеет 38,44 сам в высоту и 22,89 см в ширину. Размер адресует к среднему расстоянию между Землей и Луной в 384,4 тыс. км и 22,89 дня лунной миссии зонда.

Капсула с лунным грунтом зонда «Чанъэ-5» вернулась на Землю 17 декабря, принеся с собой около 1731 граммов образцов лунного грунта.