Иерусалим, , 02:00 — REGNUM Снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Израиле может начаться в апреле 2021 года, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения.

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«Очевидно, что это будет зависеть от уровня опасности», — добавил он.

По его словам, Израиль будет готов открыть экономику после окончания вакцинации населения против COVID-19 в марте. Нетаньяху также объявил, что теперь вакцинированные жители Израиля получат «зеленый пропуск», который позволит им посещать гостиницы, спортзалы, концерты и другие учреждения. Также глава израильского правительства пообещал возобновить очное обучение в школах в марте.

По последним данным, в Израиле с начала пандемии выявили 762 508 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 5649 человек.