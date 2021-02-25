Санкт-Петербург, , 02:16 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) Вооружённых Сил России в феврале было проведено около 500 дневных и ночных боевых стрельб. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Учения на 26 полигонах ЗВО в условиях, приближённых к боевым, проводились с личным составом мотострелковых взводов двух общевойсковых и танковой армий. В ночное время боевые стрельбы проводились с использованием приборов и прицелов ночного видения.

«Мотострелки отработали действия в наступлении и обороне, поражение появляющихся целей на расстоянии от 300 до 2500 метров огнём из автоматов, ручных пулемётов, гранатомётов и комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А. Также военнослужащие осуществили захват огневых позиций противника и их удержание», — говорится в сообщении военного ведомства.

Для создания обстановки, максимально приближённой к боевой, на полигонах при стрельбах использовались статические и динамические мишени различного типа, имитирующие бронетехнику, авиацию и живую силу противника.

Всего в течение февраля в боевых стрельбах на полигонах ЗВО было задействовано более 12 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц бронетехники.

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