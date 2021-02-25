Пекин, , 01:54 — REGNUM Почти 44,3 млн человек в Китае получают сельские и городские суточные пособия в настоящее время, сообщает агентство Синьхуа.

Городские и сельские суточные пособия выросли на 8,6% и 11,7% в годовом исчислении соответственно, заявил министр по гражданским делам Ли Цзихэн во время пресс-конференции.

Министерство гражданской администрации проведет идентификацию и регистрацию всех семей с низким уровнем дохода для создания информационной базы, которая будет динамически обновляться.

Таким образом планируется усилить мониторинг и ранее предупреждение, а также предоставление целевой помощи всем бедным, отметил замминистра гражданской администрации Тан Чэнпэй.

Министерство обнародовало 3700 общественных горячих линий поддержки бедняков на всех уровнях по всей стране для обеспечения нуждающихся людей надежными каналами связи с властью.