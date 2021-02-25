Тегеран, , 09:07 — REGNUM 24 февраля управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати заявил, что Южная Корея в ближайшее время начнет выплачивать Ирану 1 миллиард долларов своей задолженности из общей суммы в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами 24 февраля, Хеммати подробно остановился на соглашении между Ираном и Южной Кореей о передаче иранских активов, заявив, что Корея готова к дальнейшим переговорам.

По его словам, если Южная Корея не выплатит долг стране, Тегеран начнет разбирательство в рамках международного суда. Хеммати высоко оценил нынешнюю ситуацию, заявив, что были проведены обширные переговоры с Оманом, Японией, Ираком и Южной Кореей.

Ранее в интервью Bloomberg, состоявшемся в январе, Хеммати заявил, что южнокорейские власти обещают освободить иранские активы, но не предпринимают никаких практических шагов по выплате задолженности Ирану из-за санкций США.