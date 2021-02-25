Париж, , 01:52 — REGNUM Из-за коронакризиса выручка Национальной компании французских железных дорог (SNCF) упала на €3 млрд. Об этом 24 февраля сообщает Le Parisien.

По итогам прошлого года оборот SNCF (почти €30 млрд) снизился на 14%. Несмотря на беспрецедентный план экономии в €2,5 млрд, чистый убыток компании в 2020 году достиг €3 млрд.

Компания планирует сэкономить €1 млрд евро путём сокращения 2,7 тыс. сотрудников, а также ввести новую тарифную сетку, которая будет «проще и дешевле». Директор компании Жан-Пьер Фаранду рассчитывает, что коммерчески возродить SNCF смогут путешествующие с семьёй и отдыхающие. По его словам, поездки на отдых обеспечили 85% трафика прошлым летом и 70% на Рождество.

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