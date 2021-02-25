Тегеран, , 09:32 — REGNUM 24 февраля губернатор иранского пограничного пункта Мехран объявил, что международная граница с Ираком была закрыта для борьбы с распространением британского штамма SARS-CoV-2. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая перед журналистами IRNA, Асад Касеми заявил, что на основании решения провинциального комитета по борьбе с коронавирусом и в соответствии с мерами по предотвращению распространения британского штамма SARS-CoV-2 закрыт пограничный пост Мехран.

Он отметил, что иракские пассажиры, которые сейчас находятся в Иране, должны пройти тест на коронавирусную инфекцию, чтобы пройти через границу. «Ранее движение пассажиров было ограничено, и пропускать разрешалось только иранских и иракских граждан», — подчеркнул Касеми.

Тем временем глава исламской таможенной службы Рухолла Голами заявил, что Мехран открыт для торговли с иракскими бизнесменами. Он отметил, что на пограничном посту в Мехране активно работают карантинные и медицинские бригады для мониторинга и проведения профилактических мероприятий.