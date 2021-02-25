Тегеран, , 09:37 — REGNUM 24 февраля в иранской столице Тегеране мужчина в жилете смертника был опознан и арестован у Тегеранского шоссе, заявил начальник полиции иранской провинции Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Подозреваемый находился под наблюдением в связи с его сговором с контрреволюционными организациями, подбородная информация о которых отсутствует.

Мужчину опознали несколько дней назад у въезда в Тегеранского шоссе, заявил утром 24 февраля на церемонии бригадный генерал Хосейн Рахими.

«Подозреваемый имел при себе дистанционную взрывчатку», — сообщил журналистам начальник полиции.

Подозреваемый был арестован примерно за 30−40 минут до того, как он планировал взорвать себя, используя жилет смертника. Мужчина был задержан сотрудником полиции, обнаружившим детонирующее средство на жилете смертника. В ходе операции никто не пострадал.