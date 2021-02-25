Тегеран, , 09:41 — REGNUM 23 февраля Европейская тройка (Великобритания, Франция и Германия) раскритиковала Иран за приостановку действия добровольного Дополнительного протокола Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 февраля.

Евротройка отметила в совместном заявлении, что она поддерживает достижение понимания между Исламской Республикой и МАГАТЭ о продолжении проведения инспекций и проверок в Иране.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте министерства иностранных дел Великобритании, главы МИД трех стран выразили сожаление в связи с тем, что Иран прекратил реализацию Дополнительного протокола и уточняющих мер в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Без какого-либо упоминания о явном нарушении Соединенными Штатами резолюции 2231 Совета Безопасности ООН в совместном заявлении отмечается: «Меры Ирана нарушают его обязательства по СВПД и значительно сокращают систему гарантий МАГАТЭ».

Три европейские страны, подписавшие СВПД, охарактеризовали характер решения Ирана как «опасный», отметив, что данная мера ограничит инспекции МАГАТЭ иранских ядерных объектов, а также доступ к информации, касающейся Соглашения о гарантиях агентства.

В заявлении подчеркивается, что три министра иностранных дел высоко оценивают усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его секретариата по инспекциям и проверке ядерных обязательств Ирана в рамках действующей ядерной сделки.

Европейская тройка также призвала Иран отменить все корректирующие меры, которые приводят к снижению доступа к ядерным объектам, и осуществлять полноценное сотрудничество с МАГАТЭ, подчеркнув:

«Мы хотим сохранить СВПД и поддержать текущие дипломатические усилия по достижению ориентированного на переговоры решения, которое дает Ирану и США возможность полностью соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению».