Пекин, , 01:48 — REGNUM Сокращение налогов и сборов, нацеленное на усиление борьбы с бедностью, достигло 102,2 млрд юаней (около $15,84 млрд) в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель вырос с 74,2 млрд юаней в 2019 году. Среднегодовой рост показателя превысил 30% с 2015 года, говорится в заявлении Государственной администрации налогообложения.

Общая выручка от продаж более чем 4500 компаний, занимающихся продукцией для борьбы с бедностью по всей стране, выросла на 32,9% в годовом исчислении в 2020 году.

Показатель опередил наблюдавшийся в 2019 году, на 19,4 процентных пункта, что свидетельствует об успехе решительных усилий Китая по сокращению бедности за счет потребления, говорится в заявлении.

Китай начал полномасштабную борьбу с бедностью в 2012 году. После восьми лет непрерывных усилий страна вывела из нищеты всю сельскую бедноту в соответствии с нынешним уровнем дохода и исключила все бедные уезды из своего списка бедности.