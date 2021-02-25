Новосибирск, , 01:43 — REGNUM В Сибирском федеральном округе прошло первое совещание по подготовке регионов к предстоящему весеннему половодью и паводкоопасному периоду. Как уточнили в новосибирском региональном управлении МЧС РФ, это первое предварительное совещание по уточнению задач и заблаговременному выполнению превентивных мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибири Сергея Меняйло.

По оценке специалистов, в 2021 году в округе из-за интенсивных осадков осенью и зимой в период весеннего половодья ожидается сложная паводковая обстановка.

Предварительно, на территории Сибири имеется 91 участок, подверженный образованию наледей и возможному подтоплению поселений.

Отмечается, что наибольшая вероятность подтоплений населённых пунктов прогнозируется на территориях Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской, Омской и Томской областей. Риску подтоплению наледевыми водами могут быть подвержены Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская область, Алтайский и Красноярский края.

«В зону возможного подтопления могут попасть более 700 населённых пунктов, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог. В настоящее время актуальным вопросом является проведение противопаводковых мероприятий», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Запланированы чернение и распиловка льда, взрывные работы — для ослабления ледяного покрова на водоёмах. Главам регионов поручено обеспечить своевременный вывоз снега из городов, очистку русел рек, ливнёвок и других систем пропуска талых вод, заблаговременно реагировать на возможные заторы во время ледохода.

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