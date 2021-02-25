Пекин, , 01:43 — REGNUM Китай предпринял конструктивные попытки борьбе с преступлениями против несовершеннолетних, сообщили в Верховной народной прокуратуре (ВНП) Китая, передает агентство Синьхуа.

За первые 11 месяцев 2020 года органы прокуратуры Китая арестовали 34,7 тыс. человек за совершение преступлений против несовершеннолетних, инициировав следствие против 50,7 тыс. человек в связи с подозрением в совершении таких преступлений, заявил главный прокурор ВНП Ши Вэйчжун.

По словам Ши, в 2020 году прокуратура обеспечила специальную заботу о несовершеннолетних жертвах в 4338 случаях таких преступлений, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Для минимизации дальнейшего ментального и эмоционального вреда жертв, перенесших травматический опыт во время расследования, органы прокуратуры по всей стране создали более 1000 специализированных центров к октябрю 2020 года.