Нью-Йорк, США, , 01:44 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 24 февраля выросли на фоне позитивного восприятия выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, а также обнадёживающих результатов испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 424,51 пункта (1,35%), до уровня 31 961,86 пункта. S&P 500 прибавил 44,06 пункта (1,14%), поднявшись до уровня 3925,43 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 132,77 пункта (0,99%), поднявшись до уровня 13 597,97 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на $1,80 (2,92%), до уровня $63,47 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $67 за баррель.

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