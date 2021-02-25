Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Соединенные Штаты настаивают на возвращение задержанных в Иране своих граждан, однако не собираются связывать этот вопрос с обсуждениями иранской ядерной программы, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы не хотим увязывать судьбу наших граждан с этим сложным вопросом», — заявил он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения американцев и Иране и их возвращения на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не спешат снимать санкции с Ирана. По ее словам, Тегеран далек от соблюдения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

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