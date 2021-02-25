Пекин, , 01:36 — REGNUM Китай запустил на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования «Яогань-31», сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Пуск состоялся в 10:22 по Пекину с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С». Очередной запуск стал уже 361-м в рамках миссии ракет-носителей семейства «Чанчжэн», сообщили на космодроме.

После того, как аппараты выйдут на запланированную орбиту, они займутся проведением электромагнитных исследований, а также другими технологическими тестами.

Первая группа спутников «Яогань-31» была запущена 10 апреля 2018 года, в то время как вторая группа — 29 января 2021 года.