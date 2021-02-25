Новосибирск, , 01:32 — REGNUM В Новосибирске в ближайшее время вновь похолодает до — 32 °C. Также, согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, на территории города ожидается снег, местами метель.

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Так, сегодня ночью, 25 февраля, температура составит −15…−17°С, днём −15…−17°С с небольшим понижением в течение дня, ветер северо-западный 9−14 м/с, местами порывы ночью до 22 м/с, днём до 19 м/с, ночью снег, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В пятницу, 26 февраля, ночью похолодает до −24…−26°С, днём −20…−22°С, ветер западный ночью 4−9 м/с местами порывы до 14 м/с, днем 2−7 м/с, небольшой снег.

В субботу, 27 февраля, температура ночью составит −27…−29°С, в пригороде до — 32 °C, днём −18…−20°С, ветер западный 2−7 м/с. Ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков.