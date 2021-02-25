Лондон, , 01:31 — REGNUM Испытания вакцин против COVID-19, вызываемого новыми штаммами коронавируса, намерены начать летом 2021 года специалисты Оксфордского университета. Об этом заявила профессор учреждения Сара Гилберт 24 февраля в ходе слушаний в комитете по науке и технологиям Палаты лордов парламента Великобритании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Она отметила, что в настоящий момент начато обсуждение процедуры одобрения этих препаратов. Профессор добавила, что порядок действий в рамках испытаний может быть скопирован с действующей программы для сезонных вакцин от гриппа.

Сара Гилберт руководила группой при Оксфордском университете, создавшей вакцину от COVID-19 для британско-шведской фармкомпании Astrazeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) выпустили заявление, в котором говорится, что жители более чем 130 стран мира до сих пор не имеют доступа к вакцине от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: более 130 стран не имеют доступа к вакцинам от COVID-19