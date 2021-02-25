Анкара, , 01:26 — REGNUM Турция вошла в число стран, которые российские туристы хотели бы больше всего посетить в 2021 году. Согласно опросу, проведённому 24 февраля Yandex. Travel, 60% граждан России ожидают полного открытия границ страны к концу 2021 года и выбирают Турцию в качестве основного места отдыха. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Российская компания опросила почти 10 тысяч человек. Участникам были заданы вопросы об их планах на отдых на 2021 году.

В группу стран для отпуска, наиболее популярных среди россиян, также вошли Италия, Таиланд, Испания и Египет.

2 миллиона 128 тысяч 758 российских туристов в 2020 году посетили Турцию, которая заняла первое место среди самых посещаемых стран среди российских граждан.