Тюмень, , 01:21 — REGNUM В Тюменскую область поступили ещё 6200 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На 25 февраля общее число поступившей в регион вакцины от коронавируса составляет 50 442 дозы.

На сегодня вакцинацию от коронавируса на первом этапе прошли 38 139 тюменцев, полный курс — 12 245 жителей области. В листе ожидания находятся 15 780 человек.