Барселона, Испания, , 01:24 — REGNUM В Каталонии (Испания) после прошедшей 24 февраля акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осуждённого за оскорбление короны и прославление терроризма, полиция задержала одного человека. Об этом каталонская полиция сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы арестовали одного из предполагаемых виновников грабежей в магазинах, имевших место сегодня вечером в Виланова-и-ла-Желтру», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в населённом пункте Виланова-и-ла-Желтру весь вечер продолжались акты вандализма. Боевики поджигали мусорные контейнеры и бросали в полицию бутылки. Часть протестующих в районе Ла Рамбла разбила огнетушителями несколько витрин магазинов с целью грабежа. При пресечении инцидентов был задержан один участник беспорядков.

Напомним, беспорядки в Каталонии, вспыхнувшие в связи с арестом рэпера Пабло Аселя, осуждённого за оскорбление короны и восхваление терроризма, продолжаются уже больше недели.

Как сообщало ИА REGNUM, объединённый союз полицейских (SUP) подал в суд на адвоката рэпера Пабло Аcеля за клевету, а также подал жалобу на левого общественного деятеля Пабло Эченике в прокуратуру.

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